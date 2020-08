Quintana krijgt broertje mee in Tour

PSV haalt keeper Yvon Mvogo (26) van RB Leipzig naar Eindhoven

15:53 Als alle procedures worden afgerond, lijft PSV keeper Yvon Mvogo (26) van RB Leipzig in. De goalie is inmiddels in Eindhoven en wordt gehuurd, zo is de bedoeling. Hij moet nog wel medisch gekeurd worden. Mvogo landde maandagmiddag in Eindhoven.