Quintana tijdens training aangereden door auto

De 30-jarige Colombiaan, die al de Giro d’Italia en Vuelta a España wist te winnen, liet na het ongeval aan zijn teammanager Emmanuel Hubert weten dat hij met zijn knie het asfalt heeft geraakt. Door een arts werd hij daar behandeld, maar over eventuele schade is nog niets bekend. ,,We zullen zo snel mogelijk meer informatie over zijn toestand geven.”



De kopman van Arkéa-Samsic moet afwachten wanneer hij weer naar Europa mag reizen, vanwege regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wil op 7 augustus deelnemen aan Tour de l’Ain. Hij geldt als een outsider voor de Tour de France, want in het voorjaar zette hij mooie prestaties neer. Quintana won onder andere op de flanken van de Mont Ventoux en schreef de slotetappe in Parijs-Nice op zijn naam.