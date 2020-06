Quiz | Niemand verdiende meer aan prijzengeld dan Djokovic. Op hoeveel staat de teller?

Knieblessure Guardiola vreest voor einde seizoen Sergio Agüero: ‘Ziet er niet goed uit’

16:04 Sergio Agüero, de spits van Manchester City, wordt donderdag in Barcelona aan zijn linkerknie geopereerd. De Argentijn, die deze week in het duel met Burnley geblesseerd raakte, komt vermoedelijk dit seizoen niet meer in actie.