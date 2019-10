Quiz: Weet jij de all-time topscorers van deze topclubs?

Start seizoen Esmee Visser gooit remmen los: ‘Ik wil wereldre­cord aanvallen’

14:54 Ze is nog jong in professionele trainingsjaren, tegelijkertijd is Esmee Visser de regerend olympisch kampioene 5000 meter. Soms loopt ze tegen haar eigen karaktertrekken op. ,,Ik moet me nu wel inhouden.”