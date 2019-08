Quiz | Welke Europese exoten troffen Twente en Heracles in Europa?

Winnaar play-offs wéér niet naar groepsfase Europa League

1 augustus Door de uitschakeling van FC Utrecht tegen het Bosnische HSK Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League is het de winnaar van de play-offs om Europees voetbal in de eredivisie wéér niet gelukt om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het is al voor de negende keer op rij dat de Nederlandse play-offwinnaar niet doorstroomt naar de groepsfase.