Quiz | Wie won de laatste Grand Prix in Zandvoort?

FC Twente maakt pas op de plaats; Heracles houdt actie voor helden

19 maart ENSCHEDE/ALMELO - Clubs met grote social media afdelingen pakken in het voetballoze tijdperk flink uit om de supporters toch nog op de één of andere manier te binden. Spelers gamen met fans of gaan uitdagingen aan, zoals het hooghouden van een rol wc-papier. Wat doen FC Twente en Heracles in deze barre tijden?