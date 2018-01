Raadsel rond Stephens houdt aan: wéér nederlaag US Open-winnares

De 24-jarige Amerikaanse zorgde afgelopen najaar op de US Open voor een daverende verrassing door haar eerste grandslamtitel te veroveren. Na de gewonnen finale in New York tegen landgenote Madison Keys heeft Stephens echter geen partij meer gewonnen. De Amerikaanse veroverde wel met haar land de Fed Cup, hoewel Stephens zelf haar twee enkelpartijen in de finale tegen Wit-Rusland verloor.



De US Open-kampioene nam daarna rust, maar Stephens kon vandaag bij de aftrap van haar seizoen in Sydney niet breken met die negatieve reeks. Ze maakte veel fouten en gaat zonder al te veel vertrouwen naar Melbourne voor de Australian Open.