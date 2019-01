Rabiot liever naar Liverpool dan Spurs, Giroud lonkt naar Ligue 1

Rus onderuit in eerste ronde Thailand Open

12:28 Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Thailand Open, een van de kleinere toernooien uit de WTA Tour. De Westlandse, die via zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdschema, boog in Hua Hin in twee sets voor de als achtste geplaatste Oekraïense Dajana Jastremska: 0-6 3-6.