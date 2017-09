Race in Singapore nu al een monument

Voor de rijders maakt het overigens geen verschil, racen overdag of met kunstlicht, zeggen ze stuk voor stuk. Dat komt door de 1600 lampen, die van het Marina Bay Street Circuit een 5 kilometer lange tunnel van licht maken. Elke lamp is 2000 watt en heeft interne reflectoren, die verblinding voor de rijders voorkomen. Ze hangen aan een constructie van 240 stalen pijpen. Elk jaar wordt deze in drie maanden tijd opgebouwd. Rond het circuit ligt 108 kilometer aan kabels en de gemiddelde lichtsterkte op de baan is 3000 lux. Ter vergelijking: in een gemiddeld kantoor is dat ongeveer 500 lux. Het circuit is vier keer lichter dan een voetbalstadion. ,,De eerste keer dat ik hier kwam, moest ik misschien 2 of 3 rondjes wennen”, weet Max Verstappen nog over zijn debuut in Singapore, in 2015. ,,Maar het is eigenlijk bijna hetzelfde als overdag racen.”



De avondrace van Singapore viert morgen zijn tiende verjaardag en dat wil men weten. Overal hangen spandoeken die duidelijk maken: wij waren de eerste, het racen in de avond hebben wij verzonnen. Het wifi-wachtwoord in het perscentrum? ‘Nightrace’.