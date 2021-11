Race tegen de klok: Formule 1-teams wachten nog op hun vracht uit Mexico

Alle opties liggen voor Feyenoord weer open nu huidige stadionpro­ject morsdood is

Het is december 2016 en Gerard Hoetmer kijkt de opgetrommelde journalisten aan. De president-commissaris van Feyenoord licht de plannen van de club graag nog eens toe, na een gelikte presentatie in het Topsport Centrum naast de Kuip. ,,We zijn er vrij zeker dat dit Feyenoord City-plan doorgaat’’, zegt Hoetmer.

