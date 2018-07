Race tegen klok voor Havik met oog op EK baanwielrennen

Athletic Bilbao strijkt neer in De Lutte

0:06 DE LUTTE – De Lutte blijft voor voetbalclubs een geliefd oord om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Een bezoek aan het Twentse dorp was jarenlang vaste prik voor Ajax, terwijl ook FC Twente er geregeld komt. Deze week is een Spaanse subtopper neergestreken in De Lutte: Athletic Bilbao verblijft in landhuishotel Bloemenbeek.