Racefiets Twentse profrenner Lammertink in Spanje gestolen

Tour start in 2021 met tijdrit in Kopenhagen

11:45 Het nieuws was woensdag al per ongeluk naar buiten gekomen, een dag later bevestigde de organisatie van de Tour de France dat Kopenhagen over twee jaar het ‘Grand Départ’ organiseert. De grootste wielerronde ter wereld start op vrijdag 2 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de Deense hoofdstad.