Racen als de wereldkampioen? Max Verstappen gooit zijn auto in de verkoop

Zijn sponsor Carnext.com zet de Honda Civic van Max Verstappen in de verkoop. Vanaf 23 december kan er worden geboden op de wagen. Het startbedrag: 33.333 euro. De opbrengt is voor een goed doel: Wings for Life van Red Bull.

Hoe vaak Verstappen daadwerkelijk in zijn handzame witte bolide is gestapt om in Monaco boodschappen te doen, is niet duidelijk. Maar wat wel vaststaat is dat de wereldkampioen de Civic nog aan een laatste test heeft onderworpen, zo bewijst onderstaand filmpje. Of hij zich daarbij aan de maximum snelheid heeft gehouden, laten we hier maar in het midden.