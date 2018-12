Raemon Sluiter houdt ‘rare smaak’ over aan nominaties Sportgala

,,Het is tof om genomineerd te zijn als coach van het jaar, maar ik heb een rare smaak in m’n mond dat Kiki, degene die toch echt al die balletjes over dat net en binnen die lijnen heeft geslagen, niet genomineerd is”, zo schrijft Sluiter op Twitter. ,,Denk dat we rustig kunnen stellen dat dit zonder haar niet gelukt was.”



Sluiter erkent dat het dit jaar enorm lastig was met een regen aan olympische medailles en wereldtitels. Nu werden wereldkampioenen Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting genomineerd. Bertens, die een reuzensprong maakte op de wereldranglijst, drie WTA-titels won en de finale haalde van de WTA Masters, werd net als onder anderen Ireen Wüst en Esmee Visser gepasseerd.