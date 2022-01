Rafael Nadal en Alexander Zverev eenvoudig rondje verder in Melbourne

Rafael Nadal is op de Australian Open de jacht op zijn 21e grandslamtitel begonnen met een overtuigende overwinning. De 35-jarige Spanjaard, dit jaar als zesde geplaatst, gunde in de openingsronde de Amerikaan Marcos Giron slechts zeven games: 6-1 6-4 6-2.

Nadal had een uur en 49 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 66 van de wereld. Hij gunde zijn tegenstander slechts twee breakpoints, won 84 procent van de punten op zijn eerste service en maakte het af met een sterke opslag.

Nadal kan in Melbourne geschiedenis schrijven door als eerste tennisser meer dan twintig grand slams te winnen. Hij staat op gelijke hoogte met Novak Djokovic en Roger Federer, die niet van de partij zijn in Melbourne. Djokovic’ visum werd vorige week na een lange soap ingetrokken, Federer is nog geblesseerd.

Slechts één keer eerder was Nadal de beste in Melbourne, in 2009. Dertien jaar geleden was hij in de finale in vijf sets te sterk voor Federer. Sindsdien stond hij nog wel vier keer in de eindstrijd.

Volledig scherm Rafael Nadal. © AP

Nadal treft in de tweede ronde de Duitse qualifier Yannick Hanfmann, die Thanasi Kokkinakis uit Australië met 6-2 6-3 6-2 kansloos liet. Publieksfavoriet Kokkinakis won dit weekend nog een ATP-toernooi in Adelaide.

Voor de Brit Cameron Norrie zit het toernooi er al na de eerste ronde op. De nummer 12 van de wereld verloor met duidelijke cijfers van de Amerikaan Sebastian Korda. Het werd 6-3, 6-0, 6-4 voor de zoon van oud-winnaar Petr Korda.

Duits onderonsje

Alexander Zverev heeft het Duitse onderonsje met Daniel Altmaier. De nummer 3 van de wereld versloeg zijn 23-jarige landgenoot, die de 87e plek inneemt op de mondiale ranking, in de Rod Laver Arena in drie sets: 7-6 (3) 6-1 7-6 (1). Zverev werd alleen in de derde set gebroken, bij een stand van 2-2. De olympisch kampioen van Tokio en winnaar van de ATP Finals van afgelopen jaar brak echter al snel weer terug en maakte het karwei in de tiebreak af, nadat hij daarvoor op de service van Altmaier vier matchpoints had laten liggen.

Volledig scherm Alexander Zverev. © REUTERS

Bij afwezigheid van titelhouder Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is Zverev na Daniil Medvedev de hoogst geplaatste speler op de Australian Open. De 24-jarige Duitser jaagt nog altijd op zijn eerste grandslamtitel. Vorig jaar moest hij het in de kwartfinales van de Australian Open afleggen tegen Djokovic.

In de tweede ronde neemt Zverev het op tegen John Millman. De 32-jarige Australiër versloeg Feliciano López uit Spanje in vier sets: 6-1 6-3 4-6 7-5. De 40-jarige López deed voor het twintigste jaar op rij mee aan de Australian Open.

Uitslagen en programma

Mannen

Vrouwen

