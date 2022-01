Rafael Nadal omarmd door buitenlandse media: ‘Verliefd op een held met een immense glimlach’

Het Spaanse medium vraagt zich bovendien af of Nadal de grootste sportman ooit is. Het Spaanse medium heeft daarvoor een poll geplaatst met de vraag of dat inderdaad het geval is. De Spanjaard siert een imponerend rijtje met onder anderen Lionel Messi, Michael Jordan, Usain Bolt en Michael Phelps. De uitslag van de poll na zo’n 85 duizend stemmen? 67 procent van de Spanjaarden vindt Nadal inderdaad de grootste sporter die ooit op de aardbol rondgelopen heeft.



,,Stop nooit met geloven in Nadal", schrijft AS, dat de Spanjaard bestempelt als officieel de grootste ooit. ,,Rafa was dood, maar stond weer op. Tennis heeft een nieuwe god", aldus het Spaanse medium, dat tevens met een bijzondere metafoor komt na het verslaan van de Rus Medvedev: ,,De verovering van Rusland is erg moeilijk. Noch Napoleon noch Hitler konden haar verslaan, maar Nadal stak de bevroren steppe over en deed het. Een geweldige en spectaculaire comeback.”