Rafael Nadal sluit ATP Finals af met winst op Casper Ruud

Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 onderuit in topper tegen Sliedrecht Sport, Longa'59 wint opnieuw van WIK

De volleybalsters van Apollo 8 zijn er niet in geslaagd de eerste plek in de eredivisie te heroveren. Koploper Sliedrecht Sport was dinsdagavond met 3-0 te sterk voor de Bornse formatie. In de tweede divisie B was Longa'59 uit Lichtenvoorde met 3-1 te sterk voor WIK.

15 november