Rafael Nadal test na uitstapje naar Abu Dhabi positief op het coronavirus

Of Nadal volgende maand zijn opwachting maakt tijdens de Australian Open is nog onbekend. ,,Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen. Ik moet met mijn team praten. Het is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld", liet hij zondag optekenen. Alleen gevaccineerde spelers zijn welkom bij het eerste grandslamtoernooi van 2022. Of bijvoorbeeld Novak Djokovic deelneemt, die onduidelijk is over zijn vaccinatiestatus, is onbekend. Roger Federer is er in elk geval door een knieblessure niet bij. De Australian Open zou een strijd worden tussen Nadal, Djokovic en Federer om hun 21ste grandslamtitel. De drie tennissers delen het record met twintig titels.



Nadal heeft zich alvast wel ingeschreven voor het ATP 250-toernooi in Melbourne van 3 tot en met 9 januari, maar mogelijk gooit de coronabesmetting roet in het eten. ,,Afhankelijk van mijn herstel weeg ik mijn opties af”, aldus Nadal, die naar eigen zeggen de afgelopen periode in Koeweit en Abu Dhabi om de twee dagen was getest op het coronavirus. Al die tests leverden een negatieve uitslag op. De laatste test in Abu Dhabi was op vrijdag.