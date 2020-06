Rafael Nadal: ‘US Open? Op dit moment zeg ik nee’

In een video-interview met Associated Press draait Nadal vandaag niet om de hete brij heen. Hoofdschuddend reageert de Spaanse gravelkoning op de vraag of de US Open in augustus wel kan doorgaan. ,,Een paar maanden later... Hopelijk", zegt Nadal. ,,We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. Over hoe het virus zich ontwikkelt. We moeten niet vergeten dat New York een van de corona-brandhaarden van de wereld is. Als je het mu nu vraagt, zeg ik ‘nee, de US Open kan echt niet doorgaan in augustus.”