Rafael Nadal zonder problemen door op US Open: ‘Mijn beste partij van het toernooi’

Rafael Nadal heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 36-jarige Spaanse tennisser rekende zaterdag in het Arthur Ashe Stadion in New York in drie sets af met de Fransman Richard Gasquet: 6-0, 6-1, 7-5.

Door de gewonnen wedstrijd, die Nadal in 2 uur en 17 minuten uitspeelde, neemt de Spanjaard het maandag op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De twee strijden dan om een plek in de kwartfinales. Tiafoe won in drie sets van de als veertiende geplaatste Argentijn Diego Schwartzman: 7-6 (7), 6-4, 6-4.

Het was de achttiende keer dat Nadal de even oude Fransman versloeg. De Spanjaard lijkt langzaam zijn vorm te vinden in New York, waar hij met slechts een wedstrijd in de benen aan de US Open begon sinds zijn opgave op Wimbledon wegens een buikspierblessure.

,,Dit was met afstand mijn beste wedstrijd van het toernooi”, zei Nadal. ,,Ik weet dat dit het juiste moment is om mezelf te verbeteren, als ik kans wil blijven houden om verder te komen. Maar het moet nog beter de volgende keer.”

De Italiaan Jannik Sinner bereikte ook de vierde ronde. De als elfde geplaatste tennisser was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima: 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Sinner neemt het in de vierde ronde op tegen Ilja Ivasjka uit Belarus.