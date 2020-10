Räikkönen en Giovanizzi langer door bij Alfa Romeo

Kimi Räikkönen gaat nog een jaar door in de Formule 1. De 41-jarige Fin bezet ook in 2021 een van de stoeltjes bij Alfa Romeo. Het wordt zijn negentiende seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Räikkönen heeft al het record in handen van coureur met de meeste deelnames aan grandprixraces. Hij begint dit weekeinde in de Grand Prix van Emilia-Romagna aan zijn 325e Formule-1 optreden. De Fin won in zijn carrière 21 races en kroonde zich in 2007 tot wereldkampioen, de laatste die Ferrari voortbracht.

De Italiaan Antonio Giovinazzi verkeerde lang in onzekerheid of hij zijn zitje bij Alfa Romeo mocht behouden. Mick Schumacher, de zoon van de Duitse Formule 1-legende Michael Schumacher, zou de belangrijkste gegadigde zijn. De teamleiding heeft alsnog de voorkeur gegeven aan de 26-jarige Giovinazzi, die in 2021 aan zijn derde jaar begint bij Alfa Romeo, voorheen Sauber.

Records boeien Räikkönen niet, de Fin houdt vooral van het racen. Hij toonde in de vorige GP in Portugal nog een vleugje van zijn klasse door in de eerste ronde tien concurrenten in te halen. Hoewel hij dit jaar nog maar 2 punten voor het kampioenschap heeft vergaard, is hij nog altijd ambitieus. “Alfa Romeo is meer dan een team, het is mijn tweede familie. De sfeer is uniek en motiveert mij zo zeer dat ik door wil gaan”, aldus de Fin. “Dit team waardeert hard werken meer dan praten en dat is mijn stijl.”

Giovinazzi, afkomstig uit de opleiding van Ferrari, heeft dit coronajaar ook nog niet geëxcelleerd. De negende plaats in de openingsrace in Oostenrijk is zijn beste resultaat, maar Alfa Romeo houdt vertrouwen in de Italiaan. “Hij speelt een cruciale rol in het team”, meent teambaas Frédéric Vasseur. “Hij is een aanwinst voor het team met zijn inzet, toewijding en aanstekelijke enthousiasme. Antonio heeft dit contract verdiend.”