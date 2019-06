Raiola voor De Ligt in Parijs, VVV haalt Israëliër terug naar Nederland

Diverse media melden dat Mino Raiola naar Parijs is afgereisd om de transfer van Ajacied Matthijs de Ligt af te ronden. Zo weet het Spaanse El Mundo Deportivo dat de zaakwaarnemer een afspraak heeft met de Braziliaanse oud-topvoetballer Leonardo, die op het punt staat technisch directeur te worden van Paris Saint-Germain.



De Franse kampioen zou 75 miljoen euro overhebben voor de 19-jarige verdediger, die met Ajax het afgelopen seizoen grote indruk maakte en in heel Europa wordt begeerd. Met name FC Barcelona, dat eerder al Frenkie de Jong van Ajax overnam, had grote interesse in de Oranje-international. In Spanje was al gemeld dat de clubs eruit waren en dat het van De Ligt afhing of de transfer zou doorgaan. Volgens bronnen zou hij in Parijs echter een veel hoger salaris kunnen bedingen.