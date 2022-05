Raken Max Verstappen en Sergio Pérez punten kwijt? Wedstrijdleiding onderzoekt Red Bull na protest Ferrari

Uitslagen en verslagen waterpolo: De Mors daalt af naar derde divisie, toch nog titelkans vrouwen EZC

Voor de mannen van De Mors is het doek gevallen. Na jaren in de tweede divisie speelt de Rijssense ploeg volgend jaar een treetje lager. De vrouwen van EZC hebben onverwacht nog kans op het kampioenschap in de tweede divisie. Swol 1894 had de titel voor het grijpen, maar verslikte zich in het Markelose ZPC De Hof.

12:23