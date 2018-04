Rakitic vanavond onder het mes: vinger gebroken

De Kroaat ondergaat vanavond een operatie, meldt de Catalaanse club op zijn website. Het is nog onbekend hoe lang de speler uit de roulatie zal zijn door het ongemak.



Rakitic speelde gisteren de hele wedstrijd mee bij Barça, dat door een smadelijke nederlaag van 3-0 in Rome werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Hij kreeg op een bepaald moment een harde klap op zijn vinger. De aard van de blessure werd vandaag door nader onderzoek duidelijk.