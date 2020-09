Ralf Schumacher ziet neefje Mick volgend jaar in F1

,,Zijn leercurve gedurende dit jaar is veelbelovend. Ik kan me niet voorstellen dat Mick volgend jaar niet in de Formule 1 zal rijden", aldus Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.



Diens zoon Mick werd in 2018 kampioen in de Formule 3 en voert nu het klassement aan in de Formule 2, dat gezien wordt als 'opstapklasse' richting de Formule 1.