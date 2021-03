Ralf Seuntjens begrijpt dat zijn aanvoerdersband is afgepakt: ‘Maar ik blijf alles geven voor De Graafschap’

DOETINCHEM - Ralf Seuntjens begrijpt dat hij niet langer de aanvoerder van De Graafschap is. De voetballer moet de band overdragen aan Ted van de Pavert, nadat hij met zijn transfer naar NAC Breda voor veel onrust heeft gezorgd bij de Doetinchemse eerstedivisionist.

Delen per e-mail

,,Mijn rol verandert, vooral naar buiten toe”, reageerde Seuntjens donderdagmiddag op de maatregel van De Graafschap-trainer Mike Snoei. ,,Ik snap dat wel. Veel mensen zullen extra kritisch naar mij kijken. Maar nu ik geen aanvoerder meer ben, ga ik mezelf niet ineens anders gedragen. Ik blijf dezelfde Ralf.”



De voetballer, die zijn woorden opvallend nauwkeurig koos, zei de commotie rond zijn overstap wel te begrijpen. In een algemeen statement van De Graafschap ging de Bredanaar dinsdag al door het stof over zijn handelswijze. De spits wekte een dag later opnieuw verbazing door zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract bij NAC en openlijk zijn liefde voor de club uit zijn geboortestad uit te spreken.

,,Ik snap de ophef wel. Vooral vanwege de huidige situatie”, doelde Seuntjens op de promotiestrijd in de eerste divisie. De Graafschap en NAC zijn directe concurrenten. Op 28 maart staan de clubs tegenover elkaar.



Had de spits dan niet beter kunnen wachten met het tekenen van zijn contract? ,,De timing is nooit goed”, reageerde hij kortaf.

Via voordeur vertrekken

Over zijn ambities bij De Graafschap hoeft niemand zich druk te maken, stelde de aanvaller vervolgens. ,,Ik wil met deze club promoveren naar de eredivisie. Ik sta tot 30 juni bij De Graafschap onder contract en zal tot die tijd alles geven. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ik wil via de voordeur vertrekken.”

Of hij de wedstrijd tegen NAC gaat spelen? ,,Nogmaals: ik sta nu onder contract bij De Graafschap. Promoveren met deze club is het enige dat nu telt. Dat die wedstrijd tegen NAC pikant wordt, is wel duidelijk.”

Basisplaats

Op weg naar promotie wil De Graafschap vrijdagavond tegen Telstar beslag leggen op de derde periodetitel. Seuntjens kan ondanks de transfersoap gewoon rekenen op een basisplaats. ,,De spelersgroep heeft het vertrouwen in mij uitgesproken. Dat is fijn, want dat zijn de jongens met wie ik iedere dag werk. Samen hebben we een doel voor ogen”, zei de spits.

,,Of ik mezelf nu extra graag wil bewijzen? Ik geef altijd 100 procent, dat blijf ik doen. Natuurlijk, mentaal hebben de afgelopen dagen wel iets met mij gedaan. Het was een hectische week, met weinig rust. Maar dat hoort erbij als je zo'n gevoelige beslissing neemt. Het is aan mij te laten zien dat ik er alles aan doe om met De Graafschap te promoveren.”