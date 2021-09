Ram en Salisbury winnen dubbelspel op US Open

Primeur voor Nederland: OKT curling naar Leeuwarden

8:59 Voor het eerst in de geschiedenis huisvest Nederland in december het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling. Het Nederlands team van bondscoach Shari Leibbrandt en skip Jaap van Dorp hoopt zich tussen 4 en 19 december in de Elfstedenhal in Leeuwarden te plaatsen voor de Winterspelen van februari in Peking.