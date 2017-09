Ramos: Dit was onze dag, we komen er weer aan

,,Na al die jaren wisten we dat die overwinning eraan zat te komen'', liet verdediger Sergio Ramos na afloop weten. ,,Dit was onze dag. Het was een zware partij, maar we hebben persoonlijkheid en autoriteit in deze wedstrijd getoond. Dat is belangrijk in de Champions League, winnen met overwicht.''

Volgens Ramos ligt Real Madrid, dat matig is begonnen aan de Spaanse competitie, nu weer op koers. ,,Er is veel over ons gezegd en geschreven, maar we komen er weer aan. We willen onze topvorm terugvinden en deze overwinning is dan een stap in de goede richting.''



Middenvelder Nuri Sahin van Borussia Dortmund, de club van trainer Peter Bosz, reageerde nuchter op de tweede nederlaag op rij in de Champions League. ,,We hadden een geweldige dag nodig en die hadden we niet. Maar er is geen enkele reden om het hoofd nu te laten hangen.''