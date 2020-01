Rampzalige dag voor Rally-rijder Huzink: ‘Op eieren finish gehaald’

De eerste dag van de Dakar Rally was een rampzalige voor de Manderveense truckbestuurder Gert Huzink en zijn Riwald Dakar Team. „Maar we hebben de finish gehaald en zijn nog in de race.”

Een paar uurtjes slaap. Maar zat er de afgelopen nacht niet in voor Gert Huzink. De 48-jarige bestuurder van truck 507 had eventjes rust voor de start van de tweede etappe. Dat de Renault C460 Hybrid Edition daarin weer van de partij is na een eerste dag vol mankementen, dat is belangrijker dan het slaaptekort. Op de Facebookpagina van het Riwald Dakar Team kijkt Huzink terug op de slechte start van de wedstrijd.

Stenen en rotsen

Dat de truck na zo’n veertig kilometer de eerste lekke band kreeg, dat noemde Huzink niet bijzonder. „Daar kun je niets aan doen, dat heeft iedereen wel gehad”, sprak hij over de eerste etappe, waarin inderdaad veel rallyrijders vanwege de vele stenen en rotsen geconfronteerd werden met lekke banden. „We hadden te maken met kleine dingejtes, waardoor we veel tijd verloren en achterin het veld terecht kwamen. Dan wordt het moeilijk om een goede tijd neer te zetten. Maar dat is niet erg, als je maar blijft rijden.”

Volledig scherm Gert Huzink met de hybride Renault truck waarmee hij meedoet aan Dakar Rally. © Frans Nikkels

Daaraan kwam op een gegeven moment wel een einde, aldus Huzink. De echt grote problemen onstonden voor equipe 507 toen de linkerachteras het begaf en de lager vastliep. „We moesten met z’n allen sleutelen en onderdelen bij elkaar zoeken van de assistentie (de tweede truck in koers, red.), zodat we uiteindelijk weer verder konden. Maar dat heeft uren geduurd”, aldus Huzink.

Op eieren verder

De truck werd op provisorische wijze hersteld en na heel lang wachten kon Huzink eindelijk weer het gaspedaal indrukken. Maar niet al te diep. „We konden op eieren verder rijden”, sprak hij over het voorzichtige vervolg van de etappe. Het ging niet hard, „maar we hebben gelukkig wel de finish gehaald.” Omdat de wagen aandrijving van twee wielen miste, besloot Huzink een stukje van het parcours af te snijden. Het missen van die waypoints levert de equipe nog de nodige straftijd op.

Maandagmorgen kwam de truck opm 6 uur binnen, waarna de monteurs in het bivak zich meteen over de machine bogen. Een paar uur later was de truck weer in orde. „We hebben maar een paar uurtjes de ogen dichtgedaan”, aldus Huzink.

‘Hoort bij spelletje’

Door de malheur is Huzink een goede en vroege starttijd verloren en hij veroordeeld tot een plek hoog in het deelnemersveld. „We moeten vandaag achterin starten, maar dat is niet erg. Dat hebben we al vaker gedaan. Ideaal is dat niet , want het vergt nog meer van je materiaal als je achterin start. Aan de andere kant hoort dit ook bij het spelletje. We konden vandaag niet eerder starten, omdat we te laat binnenkwamen en de truck nog niet klaar stond. Het belangrijkste is dat we nog in de race zijn.”

Voor Huzink lijkt een topklassering in het klassement na de eerste dag al een utopie te zijn. Vooraf was het doel een plek in de top5. Die ambities kunnen nu al de prullenbak in.

Uitvallers