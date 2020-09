Rangers vocht mooie Europese duels uit met PSV, Feyenoord, Sparta en DWS

20 eerdere ontmoetingenRangers FC neemt het vanavond (21.00 uur) in Tilburg op tegen Willem II in de derde voorronde van de Europa League. De Schotse recordkampioen (54, nog drie meer dan Celtic) speelde twintig keer eerder tegen Nederlandse clubs in Europees verband. Een overzicht.

PSV

PSV is de Nederlandse club met de meeste ontmoetingen met Rangers: zes stuks. De eerste keer was in de tweede ronde van de Europa Cup I in het seizoen 1978/1979. Op 18 oktober 1978 bleef het op Ibrox bij 0-0, twee weken later won Rangers met 2-3 in Eindhoven door goals van Alex MacDonald, Derek Johnstone en Bobby Russell. Harry Lubse en Gerrie Deijkers scoorden voor de ploeg van Kees Rijvers.



In de groepsfase van de Champions League in 1999/2000 zaten PSV en Rangers bij elkaar in de poule, samen met de latere halve finalist Bayern München en verliezend finalist Valencia. PSV verloor in Eindhoven met 0-1 door een goal van Jörg Albertz, een maand later werd op Ibrox met liefst 4-1 verloren. Michael Mols was de uitblinker met twee goals, Ruud van Nistelrooy scoorde namens PSV. De Eindhovenaren wonnen een week later nog wel met 2-1 van Bayern München, maar eindigden nog onder Rangers als vierde in de poule.



De laatste keer dat PSV en Rangers elkaar troffen was in de achtste finales van de Europa League in 2010/2011. De heenwedstrijd op 10 maart 2011 in Eindhoven eindigde zonder goals, een week later maakte Jeremain Lens in Glasgow na een kwartier de 0-1 en daar bleef het bij. In de kwartfinales werd PSV uitgeschakeld door Benfica, 6-3 over twee duels.

Volledig scherm Luc Nilis in duel met Giovanni van Bronkchorst en Derek McInness op 20 oktober 1999 op Ibrox. © AP

Feyenoord

Feyenoord trof Rangers in het seizoen 2001/2002 voor het eerst, op weg naar de UEFA Cup-winst. De heenwedstrijd in de achtste finales eindigde in 1-1 in Glasgow, door goals van Shinji Ono en Rangers-captain Barry Ferguson. Een week later scoorde Ferguson in de 55ste minuut opnieuw uit een strafschop, maar het betekende de 3-2 en daar bleef het bij in een zenuwslopende slotfase voor de Rotterdammers. Pierre van Hooijdonk, oud-speler van Rangers-rivaal Celtic, maakte die avond twee van zijn acht goals op weg naar de UEFA Cup-winst.

Volledig scherm Alfredo Morelos. © BSR Agency Vorig jaar troffen Feyenoord en Rangers elkaar opnieuw, nu in de poulefase van de Europa League. Feyenoord verloor op 19 september 2019, een dag na het overlijden van Rangers-legende Fernando Ricksen, met 1-0 op Ibrox door een goal van Sheyi Ojo na 23 minuten. Na een handsbal van Edgar Ié schoot Rangers-captain James Tavernier na tien minuten al een penalty op de paal. In het voorlaatste pouleduel moest Feyenoord zien te winnen om door te gaan, maar na veel gemiste kansen in de eerste helft werd het 2-2. Jens Toornstra en Luis Sinisterra scoorden namens Feyenoord, Alfredo Morelos scoorde twee keer namens Rangers. De 24-jarige spits uit Colombia, net zo gek als goed, is er vanavond tegen Willem II nog steeds bij. Hij staat nu op 82 goals in 145 wedstrijden voor Rangers.

Sparta

Sparta nam het op tegen Rangers in de kwartfinales van de Europa Cup I in 1959/1960. Het werd een confrontatie over drie duels. Op 9 maart 1960 won Rangers met 2-3 in De Kuip, die gevuld was met 53.000 toeschouwers. Piet de Vries scoorde twee keer voor het team van coach Denis Neville. Een week later volgde de return op Ibrox in Glasgow, nu voor liefst 85.000 supporters van Rangers. Desondanks verloor de thuisclub, want Tonny van Ede maakte in de 82ste minuut de winnende goal. 3-3 over twee duels en geen verlenging, maar een derde wedstrijd waarin de beslissing moest gaan vallen. Dit beslissingsduel werd voor 34.000 toeschouwers gespeeld op Highbury, de oude thuishaven van Arsenal in Londen. Ad Verhoeven kopte al na zes minuten de 1-0 binnen voor Sparta, maar hij maakte even later ook een eigen goal. Dat overkwam ook Spartaan Freek van der Lee, kort nadat Rangers op 2-1 was gekomen via Sammy Baird. Tinus Bosselaar maakte een kwartier voor tijd uit een strafschop nog wel de 3-2 namens Sparta, maar daar bleef het bij.

Volledig scherm Ad Verhoeven (rechts) kopt namens Sparta raak op Highbury op 30 maart 1960.

Ajax

Ajax speelde tegen Rangers in de poulefase van de Champions League in 1996/1997. Op 16 oktober 1996 won Ajax in de net geopende Arena met 4-1 door goals van Dani (2x), Tijani Babangida en Nordin Wooter. Paul Gascoigne kreeg al na 29 minuten rood bij Rangers. Twee weken later won Ajax ook met 0-1 op Ibrox door een goal van Arnold Scholten. Doelman Theo Snelders en aanvaller Peter van Vossen speelden destijds bij Rangers.

FC Twente

FC Twente trof Rangers in de eerste ronde van de Europa Cup II van 1977/1978. Op 14 september 1977 bleef het 0-0 in Glasgow, twee weken later won Twente met 3-0 voor 17.500 toeschouwers in Stadion Het Diekman. Ab Gritter, Arnold Mühren en Kick van der Vall scoorden voor FC Twente, dat in de halve finale werd uitgeschakeld door Anderlecht.

DWS

Het Amsterdamse DWS (Door Wilskracht Sterk) speelde tegen Rangers in de Jaarbeursstedenbeker in januari 1969. Rangers won met 0-2 in het Olympisch Stadion in Amsterdam en twee weken later met 2-1 voor 63.000 toeschouwers op Ibrox.

AZ

AZ speelde tegen Rangers in de UEFA Cup in het seizoen 2004/2005, toen de ploeg van Co Adriaanse bijna de finale bereikte. In het tweede van vier pouleduels (poule van vijf teams, twee thuisduels en twee uitduels) won AZ op 2 december 2004 met 1-0 van Rangers, waar voormalig AZ-speler Fernando Ricksen meespeelde. 8343 supporters in de Alkmaarderhout zagen Denny Landzaat al na acht minuten de winnende goal maken.

Volledig scherm Denny Landzaat in duel met Alex Rae op 2 december 2004. © Pim Ras