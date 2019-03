Raonic als eerste naar laatste vier in Indian Wells

Europa League Willems klopt De Vrij, knappe comeback Arsenal

14 maart Internazionale kan zich de rest van dit seizoen richten op de Serie A. Het team van trainer Luciano Spalletti verloor donderdag in de achtste finales van de Europa League in eigen stadion van Eintracht Frankfurt: 0-1. De eerste ontmoeting tussen de twee clubs, vorige week in Duitsland, verliep zonder doelpunten.