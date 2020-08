Raonic na vier jaar weer in finale masterstoernooi

De 29-jarige Raonic staat voor het eerst in vier jaar in de finale van een masterstoernooi. Hij verloor toen in Indian Wells van Novak Djokovic. Het is ook al ruim vier jaar geleden dat de Canadees voor het laatst een toernooi won, in Brisbane. Dat betekende zijn achtste ATP-titel. In de finale van het masterstoernooi van Cincinnati neemt Raonic het zaterdag op tegen Djokovic of Roberto Bautista Agut.