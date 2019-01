Raonic ook te sterk voor outsider Zverev

Zverev kwam nog nooit verder dan de derde ronde op de Australian Open. In de vier grandslamtoernooien is een kwartfinaleplek op Roland Garros (2018) de beste prestatie van de nummer vier van de wereld. Na de winst in de ATP World Tour Finals in november leek Zverev het op de Australian Open ook te gaan bewijzen.



Tegen Raonic kwam de Duitser er in de eerste twee sets niet aan te pas. Pas in de derde set kon hij de Canadees tegenstand bieden. Op 5-4 werkte hij twee wedstrijdpunten weg en dwong hij een tiebreak af. Daarin sloeg Raonic echter alsnog toe.