Rapper Boef wil ADO Den Haag kopen: ‘Ik bied 2 miljoen’

Het is niet de eerste keer dat de rapper meldt dat hij eigenaar wil worden van een voetbalclub. Begin dit jaar liet hij in een interview optekenen graag een eigen voetbalclub te willen kopen. ,,Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben”, zei hij toen in gesprek met website VICE.



AZ zou dan de club van zijn keuze zijn, liet Boef doorschemeren. Niet heel vreemd, want hij komt uit Alkmaar. ,,Ik koop gewoon AZ. Ik pomp er een beetje money in en zet spelers aan het werk”, zei hij daarover. ,,Als hij te zijner tijd echt serieuze plannen heeft, is hij altijd welkom voor een bak koffie”, liet AZ toen in een reactie weten.