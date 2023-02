Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode vroeg klaar in Barnsley, Noppert naar vierde ronde

Onverslaan­ba­re Diede de Groot wint eerste editie rolstoel­toer­nooi voor vrouwen in Ahoy

Diede de Groot heeft de eerste editie van het rolstoeltoernooi voor tennissters in het Rotterdamse Ahoy gewonnen. De 26-jarige nummer 1 van de wereld was in de finale van het het ABN AMRO Open met 3-6 6-4 6-2 te sterk voor de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst.