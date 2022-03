Raymond van Barneveld gooit voor het eerst in tien jaar een negendarter

Van Barneveld kwam tot de perfecte leg (180, 180, 141) in de derde ronde tegen de Engelsman Adam Hunt, bij een stand van 2-2. De Nederlander won de wedstrijd uiteindelijk (6-5), maar werd in de vierde ronde uitgeschakeld door José de Sousa (6-4).

Bij het toernooi wisten liefst zes Nederlanders de laatste zestien te bereiken. Maar Geert Nentjes, Damian Mol, Raymond van Barneveld en Ron Meulenkamp werden in deze ronde allemaal uitgeschakeld. Dirk van Duijvenbode verloor in de kwartfinale van Gerwyn Price (6-3).

Kevin Doets is de beste Nederlander van de dag. Hij versloeg Damon Heta (6-5), de winnaar van het vorige Players Championship toernooi, met een indrukwekkend gemiddelde van 108,3. Vervolgens was hij ook José de Sousa in de kwartfinale naar huis te sturen (6-4). In de halve finale wacht Madars Razma.