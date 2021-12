Raymond van Barneveld komt eindelijk met reactie na pijnlijk verlies: ‘Het was emotioneel voor me’

,,Ik wil alle fans, zowel in het publiek als op social media, bedanken voor hun steun", schrijft Van Barneveld verder. ,,Ik ben jullie dankbaar.” De vijfvoudig wereldkampioen kwam donderdagavond tegen Cross nog wel op voorsprong (1-0 in sets), maar liet daarna veel kansen liggen. Uiteindelijk verloor hij met 1-3 in sets. Van Barneveld verliet met gebogen hoofd het podium in Alexandra Palace en voelde de pijn weer als vanouds.

,,Het resultaat was niet zoals gehoopt", aldus Van Barneveld. ,,Het was emotioneel voor me om weer op het podium te staan, met alle fans die je naam scanderen. Dit was het moment waar ik de afgelopen maanden zo hard voor heb gewerkt.” De voormalig postbode wenst iedereen tot slot een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. ,,2022, we komen eraan.”