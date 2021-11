Raymond van Barneveld krijgt ‘bonus’ richting WK: ‘Als mijn hoofd goed staat, kan ik van iedereen winnen’

,,Het is goed om terug te zijn en alle bekende gezichten te zien”, zegt Raymond van Barneveld, die zich bij de Grand Slam of Darts weer mag meten met de wereldtop. ,,Ik kan niet wachten om op het grote podium voor een fantastisch publiek te spelen. Ik ga mijn uiterste best doen.” Na een kort pensioen keerde de vijfvoudig wereldkampioen begin dit jaar terug in het profcircuit.

Van Barneveld was dit jaar vooral op de vloertoernooien actief, buiten het zicht van de camera's. Daarbij is het geen geheim dat de 54-jarige Hagenaar niet van vloertoernooien houdt. Met name het vroege tijdstip van spelen, is naar eigen zeggen niet bepaald ideaal. Toch won hij juist ‘op de vloer’ in februari nagenoeg uit het niets eindelijk weer een titel. ,,Dat was wel verrassend. Ik had niet gedacht dat ik dat meteen zou kunnen. Daar was ik echt blij mee, sindsdien gaat het goed", zei hij eerder deze week al in een podcast van Sky Sports.

Bonus voor ‘Barney’

Op weg naar het WK darts ziet Van Barneveld zijn deelname aan de Grand Slam of Darts en eind van deze maand aan de Players Championship Finals als ,,een bonus”. ,,Ik moet zeggen dat het niveau van de sport tegenwoordig ongelooflijk hoog is. Maar als mijn hoofd goed staat, dan kan ik van iedereen winnen”, stelt hij. Zijn eigen kansen de komende week in Wolverhampton kan hij lastig inschatten. ,,Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen die zich heeft gekwalificeerd, kan op het hoogste niveau spelen.”

Michael van Gerwen ligt niet wakker van Lisa Ashton

Michael van Gerwen is vol vertrouwen naar Wolverhampton afgereisd. Hij is gekoppeld aan Joe Cullen, John Henderson en Lisa Ashton. Dat hij met Ashton een vrouwelijke opponent treft, zorgt absoluut niet voor extra ontzag. ,,Als ze goed gooien en tussen de mannen willen spelen, dan moet je ze ook behandelen als een man.”

De laatste keer dat ‘Barney’ in een majortoernooi acte de présence gaf, was in maart van dit jaar. Destijds bleek bij de UK Open de tweede ronde het eindstation. Voor zijn gevoel heeft hij nu echter niets te verliezen. ,,Ik ga niet zeggen dat ik ga winnen, maar ik geniet ervan dat ik terug ben.” De poule is met opponenten als tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, Michael Smith en talent Joe Davis in elk geval loodzwaar. ,,Hopelijk kom ik de groep door. Het is een fantastische kans om mezelf weer te laten zien.”

Quote Michael Smith is de enige speler die me ooit met 7-0 in de Premier League heeft verslagen’ Raymond van Barneveld

In de podcast van Sky Sports haalde Van Barneveld zelf nog een minder plezierige herinnering op aan een eerdere ontmoeting met Smith, tegen wie hij vanavond de poulefase opent. ,,Hij is een lastige tegenstander en de enige speler die me ooit met 7-0 in de Premier League (2018, red.) heeft verslagen en daarmee de enige darter is die me op een televisietoernooi een whitewash heeft bezorgd. Als hij in zijn ritme zit, dan is hij niet te stoppen. Ik moet hem onder druk zetten en laten nadenken.”

Verder is Anderson een oude bekende. Tegen de inmiddels 50-jarige Schot speelde hij in het verleden ruim veertig keer. Zo won Van Barneveld op een wereldkampioenschap driemaal van ‘The Flying Scotsman’ en verloor één keer op het allerhoogste podium. Bij de Grand Slam of Darts stonden ze in 2016 tegenover elkaar. Destijds won Anderson in de kwartfinales. ,,Gary steekt niet in een goede vorm, al zegt dat niks. Hij is nog altijd de runner-up van het laatste WK”, kijkt Van Barneveld vooruit. Tot slot treft hij Joe Davis, die in 2020 bij het jeugd-WK de finale verloor. ,,Van hem weet ik niet veel, maar hij kan de verrassing van de groep zijn.”

Winnaar Grand Slam of Darts

Van Barneveld bewaart in elk geval goede herinneringen aan de Grand Slam of Darts. Eenmaal kroonde hij zich tot winnaar door in 2012 in een spannende eindstrijd van Michael van Gerwen te winnen. ,,Dat was een fantastische finale en een speciaal moment.”

