Raymond van Barneveld krijgt vanavond tegenstander op WK darts te horen: 10 Nederlandse deelnemers

Michael van Gerwen verliest clash van Peter Wright en is alle majorti­tels kwijt

Michael van Gerwen is bij de Players Championship Finals zijn titel kwijtgeraakt. De zesvoudig winnaar van het majortoernooi leed in Minehead een gevoelige nederlaag in de kwartfinales tegen Peter Wright, die uiteindelijk in de eindstrijd te sterk was voor Ryan Searle. Voor de Brabander moet het vizier nu op het aanstaande WK darts.

28 november