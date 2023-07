Raymond van Barneveld ligt er ook direct uit bij World Matchplay: ‘Is dit het allemaal wel waard?’

Het was voor Van Barneveld zijn eerste partij in de Winter Gardens sinds 2018. In de jaren daarna stopte hij enige tijd met darten en wist zich vervolgens niet te plaatsen voor het zomerse toptoernooi, dat nog mist op zijn palmares. ,,Het ontvangst dat ik kreeg was prachtig, maar als je dan weer met 10-4 moet gaan zitten is dat gewoon weer een ‘bokshandschoentje’ die je krijgt te verwerken. Het is fantastisch dat mensen achter je staan, maar als je er alles aan doet en je wint niet, dat komt hard aan. Misschien is het ook wel weer een moment dat ik bij mezelf moet gaan denken: is dit het allemaal nog wel waard?", vroeg Van Barneveld zich hardop af. ,,Ik geloof niet dat ik ooit zo goed heb ingegooid, maar wat zegt dat als je er weer zo afgaat. Je bent maar aan het reizen voor zo'n toernooi en dan is het na één potje weer klaar. Nogmaals, dat is gewoon een 'bokshandschoentje’ die hard aankomt.”