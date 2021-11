Raymond van Barneveld maakt grote indruk en treft Michael van Gerwen in Nederlandse clash

Players Championship FinalsRaymond van Barneveld heeft op de Players Championship Finals in het Engelse Minehead aangetoond dat hij in grote vorm steekt. Ook Michael van Gerwen won eenvoudig zijn eerste partij. De twee Nederlandse dartsgrootheden treffen elkaar zaterdag in de tweede ronde.

Van Barneveld maakte indruk door in zijn eersterondepartij korte metten te maken met landgenoot Maik Kuivenhoven. De vijfvoudig wereldkampioen nam vlot een comfortabele voorsprong en won uiteindelijk met 6-1 in legs. Het gemiddelde van ‘Barney’ was met 103,99 per drie pijlen meer dan uitstekend te noemen. Van Kuivenhoven zette daar een zeer acceptabele 95,31 tegenover.



Ook drievoudig wereldkampioen Van Gerwen had niet veel moeite in zijn Nederlandse onderonsje in de eerste ronde. De Brabantse titelverdediger versloeg Kevin Doets met 6-3 en liet daarbij een moyenne van 96,41 optekenen, tegenover 94,26 voor zijn opponent.



Zaterdag treffen Van Gerwen en Van Barneveld elkaar in de tweede ronde. Het precieze tijdstip is nog niet bekend: het programma begint om 13.45 uur Nederlandse tijd.

Van der Voort en Noppert ook naar tweede ronde

Ook Vincent van der Voort en Danny Noppert hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de Players Championship Finals. Van der Voort won met 6-5 van landgenoot Jelle Klaasen en liet daarbij een gemiddelde van 85,18 noteren. ‘The Dutch Destroyer’ neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Andy Boulton.

Noppert was in zijn eersterondepartij Rowby-John Rodriguez met 6-2 de baas. De Fries liet daarin met 87,07 evenmin een al te denderend gemiddelde noteren, maar het was ruimschoots voldoende voor de zege. Noppert treft zaterdag Dimitri Van den Bergh uit België.

Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, Martijn Kleermaker en Ron Meulenkamp werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Van Duijvenbode kwam net tekort (6-5) tegen Ryan Meikle uit Engeland, Wattimena verloor met 6-2 van oud-wereldkampioen Rob Cross, Kleermaker ging met 6-5 onderuit tegen Scott Mitchell en Meulenkamp had niets in de melk te brokkelen tegen Krzysztof Ratajski (6-1).

De finale van de Players Championship Finals, de laatste serieuze test voor het WK darts dat 15 december van start gaat, is zondag. Van Gerwen zegevierde daarin vorig jaar in een spannende finale met 11-10 in legs over Mervyn King. ‘MVG’ won het majortoernooi eerder ook al in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2019. Van Barneveld, Van der Voort en Noppert wonnen het toernooi nog nooit

