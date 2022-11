Raymond van Barneveld na WK-loting: ‘We weten wat er vorige keer gebeurde toen ik als nummer 32 begon’

Raymond van Barneveld bereikte zijn doel - binnen twee jaar na zijn comeback terug zijn in de top-32 - maar dat heeft ook een nadeel: hij stuit bij het WK darts al snel op de nummer 1 van de wereld Gerwyn Price . Toch was Barney maandagavond positief gestemd. ,,Ik denk dat ik best blij ben met mijn loting.”

,,Ik ben best een beetje trots; uiteindelijk is het met een beetje hangen en wurgen gelukt om bij de eerste 32 te komen, vooral dankzij de bonus bij de Grand Slam of Darts (halve finale, red). Maar dan weet je ook dat je al snel de nummer 1 kunt tegenkomen als nummer 32 op het WK. En we weten allemaal wat er de vorige keer gebeurde toen ik als nummer 32 aan het WK begon hè.” Dat was in 2007, toen Van Barneveld het toernooi wist te winnen.

Voordeel

Bovendien won Van Barneveld onlangs twee keer van Price. Plek 32 heeft bij het WK als voordeel dat Barney de eerste ronde mag overslaan. Daarna komt hij tegenover de winnaar van de partij tussen Ryan Meikle en Lisa Ashton te staan. Overleeft Van Barneveld die partij, dan wacht hoogstwaarschijnlijk Price.

Het WK darts in het Alexandra Palace in Londen vindt plaats van 15 december tot en met 3 januari. Bekijk hier het volledige speelschema en lees alles over het prijzengeld.

Afwachten

,,M'n vertrouwen is goed, mijn materiaal is eindelijk op orde. Ik heb er heel veel zin in”, zei Van Barneveld maandagavond in de live-uitzending van de WK-loting bij Viaplay. ,,Of het Meikle wordt of Ashton? Liever weet ik meteen wie mijn tegenstander wordt. Nu moet ik maar even afwachten.”

Geen onderonsje

Hoewel er liefst twaalf Nederlandse darters meedoen aan het WK dat 15 december van start gaat, is er in de eerste ronde geen Nederlands onderonsje. Daarna zou dat wel kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als Niels Zonneveld van Lewy Williams weet te winnen. In dat geval wacht hem de clash met Michael van Gerwen.

Dirk van Duijvenbode zei net als vorig jaar te mikken op minstens een plek in de kwartfinale. ,,Dan doe je nog mee na kerst. Maar ik zit niet in het makkelijkste kwart van het schema. Dan moet ik bijvoorbeeld langs Michael van Gerwen.”

Martijn Kleermaker, Kim Huijbrechts, Raymond van Barneveld, Geert Nentjes en Niels Zonneveld lieten weten dat ze elkaar in aanloop naar het WK gaan opzoeken om te trainen.

Volledig scherm Raymond van Barneveld bij zijn opkomst op het vorige WK. Toen strandde hij in de tweede ronde. © PDC / LAWRENCE LUSTIG