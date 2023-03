Raymond van Barneveld strandt in kwartfinales, Michael van Gerwen direct onderuit

Van Gerwen verkeert in een bloedvorm, maar op Players Championship 5 moest Mighty Mike zijn meerdere erkennen in Luke Woodhouse. Na het voltooien van zijn hattrick in de Premier League was de eerste ronde in Barnsley direct het eindstation.



Woodhouse wist Van Gerwen met 6-3 te kloppen en dat mag een verrassing genoemd worden. Van Gerwen pakte drie keer op rij de avondzege in de Premier League en zette daarmee een unieke prestatie neer. Vorige week haalde de Nederlander ook nog de finale van de UK Open, maar daarin moest hij verrassend zijn meerdere erkennen in Andrew Gilding.