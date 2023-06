Raymond van Barneveld wint openingsronde in Hildesheim ondanks laag gemiddelde

interview Na twee verloren jaren staat Georginio Wijnaldum op een kruispunt: ‘Ik wil graag het plezier terugkrij­gen’

Na twee moeilijke jaren staat Georginio Wijnaldum (32) op een nieuw, nog onbekend kruispunt in zijn carrière. Deze zomer wordt er eentje van keuzes, met of zonder lokroep uit Nederland. ,,De laatste jaren had ik minder plezier in het voetbal. Dat zou ik heel graag terugkrijgen.’’