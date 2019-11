RB Leipzig beëindigt zegereeks van Zenit Sint-Petersburg

RB Leipzig heeft in groep G van de Champions League een einde gemaakt aan een indrukwekkende reeks van FC Zenit. De Russische ploeg won voor eigen publiek in de poulefase op het Europese toneel veertien keer op rij. De thuiswedstrijd tegen de huidige nummer drie van Duitsland eindigde echter in 0-2.