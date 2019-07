RB Leipzig wil Lookman terughalen, Seedorf verruilt Wolves voor Motherwell

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

RB Leipzig zoekt opvolger Bruma bij Everton

Ademola Lookman (21) lijkt op weg naar RB Leipzig, meldt Kicker. Het openingsbod van de Duitsers bedraagt circa 20 miljoen euro. In Leipzig moet Lookman de naar PSV vertrokken buitenspeler Bruma gaan vervangen. De Engels jeugdinternational staat nog onder contract bij Everton, maar moet het daar vooral doen met invalbeurten. In 2018 werd Lookman al een halfjaar aan RB Leipzig verhuurd. Die uitleenbeurt was een succes: in elf Bundesligaduels maakte de aanvaller vijf keer treffers en leverde hij vier assists.

Volledig scherm Ademola Lookman was vorig seizoen vooral invaller bij Everton. In de Premier League startte hij slechts drie keer in de basis. © REUTERS

Edu als directeur terug bij Arsenal

Edu keert terug bij Arsenal. De 41-jarige Braziliaan is dinsdag aangesteld als technisch directeur van de Londense voetbalclub.

Edu speelde tussen 2001 en 2005 voor Arsenal. In 125 wedstrijden scoorde de voormalige middenvelder vijftien keer. Met Arsenal won Edu twee keer de Engelse titel en twee keer de FA Cup.

,,Arsenal had altijd een speciale plaats in mijn hart en ik ben dan ook uitermate blij terug te zijn bij deze club in een nieuwe rol”, zegt Edu. ,,We hebben een sterke ploeg en enkele talentvolle jonge spelers.”

Volledig scherm Robin van Persie, Philippe Senderos, Edu en Kolo Toure (vlnr) vieren het winnen van de FA Cup in 2005. © Man Utd via Getty Images

Van Nieff naar Puskas

Heracles neemt na één seizoen al afscheid van Yoëll van Nieff. De 26-jarige middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij het Hongaarse Puskás Akadémia FC, vernoemd naar de legende Ferenc Puskás.



Van Nieff kwam vorig jaar over van FC Groningen en hij speelde zestien officiële wedstrijden voor Heracles.



,,Yoëll heeft zich het afgelopen seizoen voor honderd procent ingezet voor Heracles Almelo”, zei technisch manager Tim Gilissen. ,,Desondanks is de samenwerking op sportief vlak niet verlopen zoals beide partijen graag hadden gezien. Yoëll heeft aangegeven een nieuwe uitdaging te willen vinden.”

Sherwin Seedorf verruilt Wolves voor Motherwell

Zonder één wedstrijd voor Wolverhampton Wanderers achter zijn naam heeft Sherwin Seedorf, een neef van Clarence, de Engelse club verruild voor Motherwell. De 21-jarige aanvaller tekende een contract van twee seizoenen met de Premier League-club uit Schotland. In het voorbije seizoen speelde Seedorf op huurbasis bij Bradford City. Hij stond sinds januari 2017 op de loonlijst van Wolves.

Definitief: Dalmau naar FC Utrecht

FC Utrecht en Heracles wisselen van spits. Een dag nadat Cyriel Dessers naar Almelo vertrok, wordt vanmiddag Adrián Dalmau in de Domstad gepresenteerd. Voor FC Utrecht had het halen van een nieuwe spits prioriteit na het vertrek van Dessers. De 24-jarige Belg streek gisteren neer in Almelo en kreeg meteen het shirt met rugnummer 9 om zijn schouders gehangen. Adrían Dalmau, vorig jaar nog goed voor negentien eredivisiedoelpunten, hoefde ook al niet meer met de Tukkers mee op trainingskamp. Lees hier meer!

Trabzonspor presenteert Avdijaj

Trabzonspor heet vanmorgen Donis Avdijaj gepresenteerd. De jonge aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij Willem II in maart van dit jaar. De Kosovaar verliet de Tilburgse ploeg door de achterdeur. In onderling overleg werd zijn contract, dat liep tot aan het einde van het seizoen, verscheurd. Avdijaj had zijn gezicht toen al twee maanden niet meer laten zien in Kruikenstad. Het talent kampte met zowel fysieke als mentale problemen.

Bosz blijft twee jaar langer bij GA Eagles

Gino Bosz heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles met twee seizoenen verlengd. De centrale verdediger (26) staat daarmee tot de zomer van 2021 onder contract in De Adelaarshorst. Hij kwam vorig jaar zomer over van Jong Vitesse. Bosz, zoon van Bayer Leverkusen-trainer Peter, speelde eerder voor Heracles en Cambuur. Bij GA Eagles was hij afgelopen seizoen een vaste waarde en kwam hij dit seizoen tot veertig wedstrijden.

Volledig scherm Gino Bosz. © W Vzoeren

El Makrini naar Kilmarnock

Mohamed El Makrini vervolgt zijn loopbaan in Schotland. De oud-middenvelder van onder meer Cambuur, het Deense Odense en Roda JC tekende vandaag een contract voor één seizoen bij Kilmarnock. El Makrini kwam laatstelijk uit voor Roda JC, waar zijn contract afgelopen seizoen niet werd verlengd. Sindsdien hield hij bij FC Den Bosch, ook al een oude werkgever, zijn conditie op peil.

Thelander op dood spoor bij Vitesse

Rasmus Thelander wil weg bij Vitesse. De Deen komt niet voor in de plannen van trainer Leonid Sloetski. Dan is een breuk voor alle partijen het beste, stelt hij. Thelander (28) staat voor zijn tweede seizoen bij Vitesse. In de pikorde van de Arnhemse club is hij de vierde centrale verdediger. Lees hier meer.

Ciranni verruilt Fortuna voor Moeskroen

Alessandro Ciranni vertrekt per direct van Fortuna Sittard naar Excelsior Moeskroen. De Belgische rechtsback tekent voor drie jaar. Ciranni was overbodig bij Fortuna door de komst van Dortmund-huurling Felix Passlack. Hij kwam vorig seizoen over van MVV, maar groeide nooit uit tot een vaste waarde bij Fortuna. Wel speelde hij vorig seizoen nog zeventien wedstrijden voor de club.

Dalmau lijkt op weg naar FC Utrecht

Ging gisteren Cyriel Dessers van FC Utrecht naar Heracles lijkt Adrian Dalmau vandaag de omgekeerde weg te maken. De 25-jarige Spaanse spits, die gisteren niet met de club uit Almelo op trainingskamp ging, zou sc Heerenveen hebben afgezegd. Zijn rugnummer bij Heracles, 9, hangt komend seizoen om de rug van Dessers. Dalmau zou vanmiddag al worden gepresenteerd in Galgenwaard.

Volledig scherm Adrian Dalmau. © BSR Agency

Zola: Sarri is te snel weg bij Chelsea

Volledig scherm Maurizio Sarri (links) en Gianfranco Zola. © EPA Chelsea heeft te snel afscheid genomen van coach Maurizio Sarri. De Londense club had veel meer profijt kunnen hebben als de Italiaanse trainer meer tijd was gegund. Dat is de overtuiging van Gianfranco Zola, voormalig speler van Chelsea en afgelopen seizoen assistent van Sarri. Sarri heeft Chelsea na één seizoen verlaten en is de nieuwe coach van Juventus. Hij won met de Engelse club de Europa League en eindigde als derde in de Premier League. ,,Het werk van Maurizio betaalt zich pas uit vanaf het tweede jaar dat hij ergens trainer is”, zei Zola op de Britse radio Talksport. ,,Het duurt even voordat de spelers zijn manier van werken doorhebben en snappen hoe hij het precies wil. Hij is ook tamelijk veeleisend. Maar als de spelers eraan gewend zijn, worden ze beter en beter en komen ook de resultaten.” Zola is zelf ook weg bij de club, die Frank Lampard heeft aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer op Stamford Bridge. ,,Pijnlijk, want ik had het naar mijn zin en werkte graag bij de club. Maar je moet professioneel zijn. Er zijn andere keuzes gemaakt en die respecteer ik.”

Leonardo: De Ligt komt niet naar Parijs

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © BSR Soccrates De toekomst van Matthijs de Ligt ligt niet in Parijs. Dat heeft Leonardo, technisch directeur van Pari Saint-Germain, gezegd in een groot interview Le Parisien van vandaag. ,,De Ligt komt niet naar PSG", zegt Leonardo. ,,Er was wel een mogelijkheid. Hij is een geweldige speler, maar het was nu geen goed moment voor ons om een ​​grote investering te doen. We moeten een beetje rustig aan doen. We hebben geen envelop van 200 miljoen euro om te besteden.” De laatste weken was PSG al vrijwel geen partij meer in de transferperikelen rond Ajax-aanvoerder De Ligt, die naar verluidt al weken persoonlijk akkoord zou zijn met Juventus. Ajax en Juve moeten er nog wel uit komen.

In hetzelfde interview geeft Leonardo aan dat de Braziliaanse superster Neymar mag vertrekken uit Parijs, maar dat PSG tot gisteren ‘nog geen’ aanbiedingen heeft gehad. ,,We hebben contact met Barcelona gehad, meer niet. Ze zeiden dat ze hem graag willen terugkopen, maar zo ver is het in mijn ogen nog lang niet. Neymar mag vertrekken als er een goed bod komt, maar tot op de dag van vandaag is er nog niemand die hem daadwerkelijk wil kopen.”

Rennes wil shoppen bij Club Brugge en Anderlecht

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld. © AP Rennes is druk op zoek naar versterking. De club uit de Franse Ligue 1 heeft volgens L’Équipe Anderlecht-doelman Thomas Didillon, die in Rennes de opvolger moet worden van Tomas Koubek (op weg naar Porto). Bij Club Brugge zou Rennes eeen oogje hebben op Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld, voor wie overigens veel interesse zou zijn (Southampton, Tottenham Hotspur en AC Milan). Danjuma speelt pas een jaar bij Club Brugge, dat hem overnam van NEC. In België kende hij een stormachtige eerste seizoenshelft met onder meer een uitverkiezing voor Oranje.