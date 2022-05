Real kiest de aanval tegen City: ‘We hebben kwaliteit voorin die ons in staat stelt risico’s te nemen’

Trainer Carlo Ancelotti gaat morgen met Real Madrid tegen Manchester City de achterstand uit de heenwedstrijd (4-3 verlies) proberen goed te maken met aanvallend voetbal. ,,Soms moet je risico’s nemen, en daar waren we dit seizoen erg succesvol mee omdat we veel kwaliteit voorin hebben”, zei de Italiaan in zijn voorbeschouwing.

Dat zal dan moeten gebeuren zonder de geblesseerde verdediger David Alaba. Middenvelder Casemiro is in de halve finale wel weer beschikbaar na eerder niet fit te zijn geweest. Volgens Ancelotti is de terugkeer van de Braziliaan belangrijk om zijn team als een eenheid te laten spelen, iets wat in de heenwedstrijd beter kon. ,,We moeten verbeteren ten opzichte van de eerste wedstrijd, verdedigend gezien beter staan.”

Volgens de trainer heeft zijn team vertrouwen gekregen door het binnenhalen van de Spaanse landstitel, afgelopen weekend. ,,We zijn op deze wedstrijd gefixeerd, want het is de belangrijkste van het seizoen. Wij hebben het thuisvoordeel en we zullen zoals altijd agressief zijn. We hebben kwaliteit voorin die ons in staat stelt risico’s te nemen.”

Middenvelder Luka Modric, die gaat proberen zijn vijfde Champions League-finale te halen met Real, zegt dat hij veel vertrouwen haalt uit de dertien Champions League- en Europa Cup 1-trofeeën die Real Madrid in de geschiedenis veroverde. ,,Het beïnvloedt onze mentaliteit erg, omdat je gelooft dat je alles kunt bereiken in de kleuren van dit shirt”, aldus de 36-jarige Kroaat.

Ook uit de verloren heenwedstrijd in Engeland haalt Modric positieve punten. ,,We zijn ons ervan bewust dat we daar niet goed hebben gespeeld en toch drie doelpunten hebben gemaakt”, aldus de middenvelder. Ook haalt hij vertrouwen uit het feit dat zijn club dit seizoen in de Champions League eerder terugkwam van een achterstand, tegen Chelsea en Paris Saint-Germain.