Real kraakt APOEL in Youth League: voorbode voor straks?

Boy Waterman stapt straks ongetwijfeld met knikkende knieën het gras van Santiago Bernabéu op. De doelman van APOEL Nicosia was al met angst en beven naar Madrid gereisd voor het Champions League-duel met titelverdediger Real, maar na het horen van de uitslag van het duel uit de Youth League tussen beide clubs, is het vertrouwen van Waterman er vermoedelijk niet op vooruit gegaan. Real won vanmiddag met liefst 10-0 van de leeftijdgenoten uit Cyprus. Is het een voorbode?