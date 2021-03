Real laat De Roon en Atalanta kansloos: ‘Maar we hebben nog niks’

SamenvattingReal Madrid heeft moeiteloos afgerekend met Atalanta Bergamo in de achtste finale van de Champions League. Na de 0-1 in de heenwedstrijd werd een Italiaanse storm verwacht in Madrid, maar het werd niet meer dan een briesje. Real Madrid won met 3-1 en liet Atalanta kansloos.

Zinédine Zidane, coach van Real Madrid, vond dat zijn ploeg terecht de kwartfinale had bereikt. ,,De sleutel lag achterin. Daar hebben we niets weggegeven. Atalanta deed het best goed. Maar echt gevaarlijk werden ze niet. Dat was onze verdienste. Daardoor kregen we ook het vertrouwen aanvallend steeds meer te doen. Dan hebben we ook de kwaliteit om toe te slaan. Over twee wedstrijden genomen waren we de beste en we zijn blij dat we in de kwartfinale staan. Maar we hebben nog niks. De weg naar de winst in dit toernooi is nog lang.”

Atalanta Bergamo had de laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League allemaal gewonnen en in het huidige seizoen van het miljoenenbal won Atalanta de drie uitwedstrijden zelfs met zeven goals voor en nul tegen. Reden genoeg dus om optimistisch naar Madrid af te reizen. Daar waar Real Madrid dus een 0-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigde.

Alle goede bedoelingen van Atalanta ten spijt: Real Madrid kwam geen moment in gevaar. De bezoekers uit Italië kwamen niet verder dan wat speldenprikjes, waarvan die van Robin Gosens in de tweede minuut nog het grootst was. De voormalig Heraclied vergat zijn ploeg een wervelende start te bezorgen door de bal niet hard genoeg te raken uit een voorzet. Na dat speldenprikje was het eigenlijk direct over voor de ploeg waar Marten de Roon net als Gosens een basisplek had, Sam Lammers op de bank zat en Hans Hateboer ontbrak met een blessure.

Namens Real Madrid spaarde Vinícius Júnior de tegenstander in eerste instantie nog, maar Karim Benzema kende geen genade. Nadat Atalanta-doelman Marco Sportiello de bal zomaar bij Luka Modric inleverde, legde de Kroaat de bal af op Benzema en die maakte zijn zeventigste Champions League-doelpunt. Alleen Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) en Robert Lewandowski (72) maakten er nog meer. Ook heeft Benzema nu in zeventien verschillende Champions League-seizoenen gescoord. Een record dat hij deelt met Raúl en Messi.

Atalanta mocht van geluk spreken dat Vinícius zijn vizier niet op scherp had staan en zodoende nog een tijdje mocht blijven hopen op een ommekeer, maar na een uur spelen kwam de beslissing alsnog: Vinícius werd neergehaald en de Nederlandse arbiter Danny Makkelie wees naar de stip. Voor Sergio Ramos was het daarna een koud kunstje om de 2-0 te verzorgen. Hij benutte alweer zijn negentiende strafschop op rij en daarmee staat Ramos nu op vijftien goals in de Champions League, eentje meer dan zijn coach Zinedine Zidane.

In de 83ste minuut kreeg Atalanta nog een héél klein sprankje hoop toen Luis Muriel op prachtige wijze een vrije trap achter Courtois werkte, maar amper een minuut later verdween die hoop alweer als sneeuw voor de zon. Marco Asensio bepaalde de eindstand op 3-1 en dus mag Real Madrid zich bij de laatste acht ploegen in de Champions League melden.

