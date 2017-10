Real Madrid-doelman Navas onzeker voor Tottenham

Beladen derby's in de regio: van sfeeracties tot plagerige spandoeken

20:04 ENSCHEDE - Het begint voor zondagclubs inmiddels een trend te worden: een derby afwerken op zaterdagavond. Ook komend weekeinde staan er weer een paar fraaie burenruzies op het programma. In de Achterhoek nemen Longa'30 en RKZVC het tegen elkaar op in de eerste klasse, terwijl ook in Hengelo en Enschede derby's worden uitgevochten. Deze clubs bewezen in het verleden al dat het er in een derby heftig aan toe kan gaan.